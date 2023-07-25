В Петербурге увеличат частоту автобусных рейсов до аэропорта в дни саммита Россия - Африка

Интервал между ними сократится до 8-20 минут в часы пиковой нагрузки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Количество автобусных рейсов на маршруте между станцией метро "Московская" и аэропортом Пулково в Петербурге будет увеличено до 152 в связи с проведением саммита Россия - Африка. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Для удобства пассажиров на период проведения в Петербурге саммита Россия - Африка будет усилен автобусный маршрут № 39Э, связывающий станцию метро "Московская" с аэропортом Пулково-1. С 26 по 28 июля на маршруте будут работать семь автобусов. Количество рейсов увеличится до 152, а интервал сократится до 8-20 минут в часы пиковой нагрузки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в аэропорт от станции метро "Московская" можно также уехать на автобусах с номером 39 ("Ул. Костюшко - аэропорт Пулково-1). Всего на маршруте работают 26 автобусов. Интервал их движения в часы пик - от 4 до 6 минут.

В комитете Ленинградской области по транспорту также отметили, что в связи с проведением саммита Россия - Африка 27-28 июля будет затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах Санкт-Петербурга. Будут вводиться временные ограничения движения транспорта. Ожидаются увеличение интервалов движения маршрутов Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского, Сланцевского, Кингисеппского, Лужского районов и Сосновоборского городского округа.

Режим работы транспорта

Ранее в городском комитете по транспорту сообщали, что в связи с проведением саммита Россия - Африка в Московском и Пушкинском районах до конца июля будут действовать временные ограничения движения транспорта. В частности, изменяется движение автобусов № 13А - они не будут заезжать на остановку "Внуковская улица". На ряде улиц будет запрещено движение и остановка транспорта с 15 по 30 июля.

Кроме того, 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд и выезд в поселок Шушары будет закрыт.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".