25 июля, 13:48

Госдума смягчила уголовное наказание за незаконное пересечение границы РФ группой лиц

Изменение внесено в часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым с шести до пяти лет снижается срок лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с его угрозой.

Указанная норма была внесена поправками ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии.

Изменение внесено в часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы. 

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