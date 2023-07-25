Госдума смягчила уголовное наказание за незаконное пересечение границы РФ группой лиц

Изменение внесено в часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым с шести до пяти лет снижается срок лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с его угрозой.

Указанная норма была внесена поправками ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии.

Изменение внесено в часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы.