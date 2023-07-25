Станцию и моторвагонное депо Крюково перевели на микропроцессорное оборудование

В частности, установленная система позволяет обеспечить возможность поездам следовать в пятиминутном интервале друг за другом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Железнодорожники провели работы по переводу станции Крюково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и моторвагонного депо Крюково на микропроцессорное оборудование, которое позволит управлять железнодорожными объектами с наивысшей степенью безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОЖД.

"Чтобы полностью не прерывать движение, переключение организовали в специальные технологические окна. Во время переключения железнодорожной станции Крюково на высокоточное оборудование перевели 74 стрелочных перевода и 104 светофора, моторвагонное депо Крюково - 44 стрелочных перевода и 71 светофор. Кроме того, завершили строительство поста для размещения микропроцессорного оборудования. Для проведения столь масштабных работ задействовали 546 специалистов", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что установленная система позволяет обеспечить возможность не только следовать поездам в пятиминутном интервале друг за другом, но и существенно облегчить труд дежурных по станции, обеспечивая контроль и управление станций с несколькими зонами управления.