Посол РФ: Россия и Танзания в ближайшие дни подпишут соглашение о воздушном сообщении

Андрей Аветисян сообщил, что запуск прямых рейсов из РФ в Танзанию ожидается к зиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. РФ и Танзания в ближайшие дни подпишут соглашение о воздушном сообщении, оно станет основой для возобновления прямых рейсов. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между Россией и Танзанией о воздушном сообщении, которое станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию", - сказал дипломат.

Как отметил посол, у авиакомпании Azur Air есть планы по запуску прямых рейсов в Танзанию. "Они планируют начать летать регулярно в Танзанию, наверное, к зимнему сезону. Это будут полеты из нескольких городов. Мы надеемся, что за этим последуют регулярные коммерческие рейсы", - добавил Аветисян.

Дипломат также подчеркнул, что в Танзании очень ждут российских туристов, так как за несколько месяцев до закрытия границ из-за пандемии коронавируса республику посетили более 80 тыс. граждан РФ.