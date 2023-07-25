На Украине начали проверку "Укржелдороги" из-за продажи билетов на русском языке

Поводом для нее стали сообщения СМИ, в которых утверждалось, что билеты из Перемышля во Львов содержали информацию на русском языке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в отношении компании "Укржелдорога" пройдет проверка. Поводом для нее стали сообщения СМИ, в которых утверждалось, что билеты из польского Перемышля во Львов содержали информацию на русском языке.

"Из открытых источников стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укржелдороги". Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В первые дни после прихода новой власти Верховная рада отменила закон, который действовал с 2012 года и предоставлял русскому языку статус регионального в районах, где он является родным как минимум для 10% населения. Именно отмена этого закона стала одной из причин взрыва протестного движения на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население.

С 2016 года на Украине начали вводить языковые квоты на радио и телевидении, в 2017 году парламент принял новую редакцию закона "Об образовании", которая предусматривала поэтапный запрет русского языка в образовательной системе. 15 мая 2019 года на тот момент президент страны Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который еще больше ограничил возможность использования в стране русского языка, а также ввел штрафы и различные меры наказания за нарушения языкового закона. С февраля прошлого года эти процессы лишь усилились, власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.