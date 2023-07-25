В Москве построят школу на 825 мест с фасадами оранжевого, белого и серого цветов

Школа сможет вместить 33 класса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Большую школу на 825 учащихся планируют построить в Москве на улице 6-й Радиальной, вл. 7, участок 20. Фасады здания выполнят в трех цветах - оранжевом, белом и сером, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Сложный объем с выступающими формами напоминает головоломку, построенную на использовании геометрических фигур. Окружающая застройка довольно пестрая, поэтому архитекторы выбрали для оформления фасадов три ключевых цвета - образ получился одновременно лаконичным и ярким", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь здания составит около 14 тыс. кв. м, а высота - четыре этажа. Для отделки используют керамогранитные плиты различных форматов и фактуры.

"Школа сможет вместить 33 класса. Все общешкольные помещения оснастят трансформируемыми перегородками, которые позволят использовать их для разных функций. Комфортный доступ для маломобильных категорий граждан предусмотрен на все этажи", - добавили в ведомстве.

Во дворе школы расположат спортивный комплекс с беговыми дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками, а также тихие зоны отдыха, окруженные цветниками.