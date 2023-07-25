В Курской области предложили сделать проект "Поезд здоровья" федеральной программой

По данным министра здравоохранения региона Екатерины Письменной, за пять месяцев 2023 года уже провели более 3 тыс. исследований

ТАСС, 25 июля. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил вице-премьеру - министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову сделать проект "Поезд здоровья" федеральной программой. Это позволит регионам получать передвижные поликлиники для проведения медобследований жителей отдаленных районов, сообщил губернатор на заседании облправительства.

"Мы озвучили его (предложение - прим. ТАСС) заместителю председателя правительства Российской Федерации - министру промышленности и торговли РФ Мантурову Денису Валентиновичу, чтобы так же как по "Скорой помощи" и по "Школьному автобусу" Минпроторг такую же программу по "Поездам здоровья" федерального уровня организовал со стороны правительства", - сказал Старовойт.

По его словам, в регионе действует один "Поезд здоровья", передвижная поликлиника посещает отдаленные районы. Она оснащена отечественным оборудованием для ультразвуковой диагностики, маммографии, флюорографии и других исследований. "Если бы нам еще один такой "Поезд здоровья" поступил за федеральные средства, мы бы еще эффективнее дошли до каждого пациента в самом дальнем селе", - добавил Старовойт.

Власти региона вложили в запуск "Поезда здоровья" около 52 млн рублей. По данным министра здравоохранения области Екатерины Письменной, проект признан Минздравом РФ самой эффективной практикой. Для раннего выявления болезней, в том числе системы кровообращения, сахарного диабета, а также хронических заболеваний органов дыхания, по поручению губернатор был закуплен медкар. За пять месяцев 2023 года проведено более 3 тыс. исследований, на обследование в больницу направлены 138 человек, на плановую госпитализацию - 55 человек, экстренно - 8.