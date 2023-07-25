Госдума ввела скидку на штраф за неоплату проезда по платной региональной дороге

Норма должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности уплаты со скидкой в 50% штрафа за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным или местным дорогам, частным дорогам общего пользования.

Изменение внесены в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена возможность оплаты штрафа со скидкой в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении ряда пунктов ПДД.

Согласно законопроекту, скидка предусмотрена при быстрой оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, частным автомобильным дорогам общего пользования или их участкам.

Норма должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.