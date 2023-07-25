Дума ограничивает иностранное участие в новостных агрегаторах

Согласно новым нормам, также запрещается регистрация на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий, что контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам. Новые нормы также запрещают регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Законопроект об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в РФ был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в 2018 года. Поправки вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Согласно документу владельцем агрегатора не смогут быть иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства. Таким лицам также запрещается владеть, управлять или контролировать более 20% акций в уставном капитале владельца новостного агрегатора.

Законопроект во втором чтении также вводит запрет регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты. Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведение коснется не всех российских сайтов, "а только о тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя". Согласно документу пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в сервисах РФ, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. "В список не входят аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID", - пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Документ также устанавливает, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Как уточнял ранее замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин, новая норма, запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Законопроект также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний.