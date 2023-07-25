Собянин: в разных районах Москвы создадут открытые бассейны с подогревом

Мэр столицы добавил, что уже вдвое увеличена пляжная зона на Северном Речном вокзале

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пять открытых бассейнов с подогревом планируется создать в столичных парках, также такие места летнего досуга со временем появятся в каждом районе города. Об этом сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во-первых, мы посмотрим на самой реке зоны, где все-таки можно будет купаться, и оборудовать [их] под пляжные территории. <...> Мы сейчас задумали такую историю сделать - открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. <...> Пять бассейнов запускаем парках в ближайшее время, плюс департамент ЖКХ запускает в следующем году около десяти таких бассейнов", - сказал он в ходе общения с жителями ВАО, видеозапись которого опубликована на сайте.

Собянин добавил, что уже вдвое увеличена пляжная зона на Северном Речном вокзале, также открыто порядка 3 тыс. пляжных мест и шесть бассейнов у парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме.