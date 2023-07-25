В Ростовской области увеличили региональную выплату на приемных детей в 72 раза

Сумма выплаты составит 3 624 рубля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Пособие на детей с инвалидностью или ограничениями по здоровью и детей-сирот в возрасте до трех лет, воспитывающихся в приемных семьях, в Ростовской области подняли в 72 раза - с 50 рублей до 3 624 рублей. Соответствующие изменения в областной закон приняли депутаты Заксобрания региона на очередной сессии регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Мы приняли поправки в действующее законодательство, которые касаются приемных семей, воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, либо ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Региональная выплата была установлена в 2000 году, размер ее составил 50 рублей и с тех пор не менялся, поскольку в отношении приемных родителей вводились новые виды выплат. Мы считаем, что дети, которые воспитываются в приемных семьях <...>, должны иметь дополнительные меры поддержки, и поправкой вводится увеличение выплаты до 3 624 рублей на каждого приемного ребенка", - сказал на брифинге председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По словам Ищенко, сумму выплаты пересчитают для всех семей, которые ее получали с начала текущего года. Поправки в областной закон также предусматривают возможность ежегодной индексации.

В настоящее время в Ростовской области в приемных семьях воспитываются 284 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и в возрасте до трех лет.

Также депутаты расширили перечень соцгарантий для участников СВО, которые росли без попечения родителей или являются сиротами. Теперь им предоставлено преимущественное право на получение жилья, добавил Ищенко.