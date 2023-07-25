Велопатруль ЦОДД за два месяца выполнил около 6 тыс. заявок

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что благодаря сотрудникам на велосипедах за два месяца отремонтировали почти 6 тыс. знаков, светофоров, велопарковок и пешеходных стел

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы за два месяца выполнил почти 6 тыс. заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Одна из задач велопатруля ЦОДД - следить за состоянием дорожной инфраструктуры. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что благодаря сотрудникам на велосипедах за два месяца отремонтировали почти 6 тыс. знаков, светофоров, велопарковок и пешеходных стел. Столько же заявок было сделано за все прошлое лето", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что также патрульные 265 раз помогли пешеходам и велосипедистам, зафиксировали 46 водителей, которые отказались убирать машину с велодорожки или тротуара, помогли водителям оформить пять ДТП с помощью европротокола.

"Велопатруль ЦОДД работает в Москве уже пятый год, сотрудники не только помогают участникам дорожного движения, но и следят за инфраструктурой. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению безопасности поездок. Служба проработает на дорогах до октября", - резюмировал Ликсутов.