В ЛНР открылось реготделение Союза журналистов России

Врио главы республики Леонид Пасечник отметил, что в регионе работают более 5 тыс. журналистов

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Региональное отделение Союза журналистов России открылось в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"В Луганской Народной Республике открылось региональное отделение Союза журналистов России. Сегодня с его председателем Евгением Мурылевым обсудили трудности и задачи журналистского сообщества, а также планы дальнейшей совместной работы по развитию региональных СМИ", - написал он.

Пасечник рассказал, что на встрече с главой реготделения Союза журналистов России "отдельно проговорили вопросы повышения квалификации журналистами". "Это важный вопрос, в том числе связанный и с переходом на российское законодательство", - сообщил он.

Врио главы ЛНР отметил, что в регионе работают более 5 тыс. журналистов: сотрудники телекомпаний, радиостанций, корпунктов, печатных и онлайн-СМИ.