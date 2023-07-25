Патрушев сообщил о поддержке инициативы России "Чистые реки БРИКС"

Москва ожидает от партнеров предложений, заявил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Партнеры России по "пятерке" поддержали инициативу "Чистые реки БРИКС", теперь российская сторона ожидает предложений по ее наполнению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Как сообщил секретарь Совбеза, инициатива предполагает обмен опытом между странами в области решения водных проблем на региональном и национальном уровнях.

"С учетом того, что все представители стран БРИКС поддержали нашу инициативу, ожидаем предложений по ее наполнению конкретными мероприятиями с тем, чтобы в уже следующем году мы смогли запустить этот механизм", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".