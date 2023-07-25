В районе Измайлово на востоке Москвы проведут вечер поэзии

Мероприятие состоится 26 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вечер поэзии пройдет в районе Измайлово на востоке столицы. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа города.

"Вечер поэзии в стиле квартирника с возможностью прочесть свои стихи состоится 26 июля в районе Измайлово", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что гостей "ждет теплая атмосфера, музыкальные номера и видеоролики на стихи от "Деятельной Поэтессы". "Также будет работать открытый микрофон - приглашаются все желающие выступить со своими стихами, песнями под гитару или скрипку", - заметили в префектуре со ссылкой на организаторов мероприятия.