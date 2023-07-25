25 июля, 15:36

На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира

На занятиях участники смогут овладеть техниками скрапбукинга, оригами и декупажа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Трехдневный образовательный интенсив, посвященный искусству стран мира, пройдет в районе Северный на северо-востоке Москвы, сообщает префектура Северо-Восточного административного округа.

"В районе Северный с 26 по 28 июля состоится трехдневный интенсив "Искусство стран мира", дети погрузятся в удивительную историю развития стран", - сказали в префектуре. Кроме того, на занятиях участники смогут овладеть техниками скрапбукинга, появившегося в Англии, оригами из Японии, декупажа, возникшего в Китае и получившего широкое распространение во Франции в XVI веке.

"Каждый день интенсива будет посвящен своему направлению, специалисты центра подробно расскажут и покажут основные приемы работы с материалами", - заметили в префектуре. 

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