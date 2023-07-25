Депутат предложила ввести "Учительский билет" для бесплатного посещения музеев

Как считает Яна Лантратова, такой сертификат можно выдавать учителям при условии их трудоустройства на полную ставку и наличии пяти лет непрерывного педагогического стажа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой рассмотреть возможность введения сертификата "Учительский билет", по которому учителя смогут бесплатно посещать государственные учреждения культуры. Письмо на имя Голиковой есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается рассмотреть перспективу введения специального сертификата "Учительский билет", который обеспечит российским учителям возможность посещения государственных учреждений культуры. Представляется, что такой сертификат будет выдаваться учителям при условии их трудоустройства на полную ставку и наличии пяти лет непрерывного педагогического стажа", - написала Лантратова.

В рамках сертификата предлагается обеспечить безлимитное и бесплатное посещение музейных и выставочных экспозиций в учреждениях культуры государственного, регионального и муниципального уровней. Такая мера поможет учителям в сборе информации и материала для проведения "интересных и увлекательных уроков", пояснила парламентарий. Также учителям предлагается выдавать 10 тыс. рублей ежегодно для посещения концертов, театральных постановок и иных мероприятий.

Кроме того, согласно инициативе, "Учительский билет" даст право бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия, если педагог сопровождает группу школьников. "Представляется, что введение сертификата "Учительский билет" поспособствует повышению престижа профессии педагога, станет эффективной мерой поддержки российских учителей, позволит им получать дополнительные знания, которые помогут сделать уроки более увлекательными и интересными", - считает Лантратова.

Депутат добавила, что также будет создан дополнительный стимул для молодых педагогов оставаться в профессии, поскольку право на получение сертификата будут иметь только учителя, работающие более пяти лет.

"На основании изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручение рассмотреть возможность введения специального сертификата "Учительский билет" для российских педагогов, имеющих не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - резюмировала Лантратова.