Эксперты РПЦ предложили оставить в системе ОМС аборты для женщин с крайне низкими доходами

По словам руководителя экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инны Ямбулатовой, это вынужденная временная мера на переходном этапе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин решили дополнить церковную инициативу о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предложением об их финансировании, в виде исключения, для женщин с зафиксированным уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Это вынужденная временная мера на переходном этапе, сообщила ТАСС руководитель экспертно-аналитического управления комиссии Инна Ямбулатова.

"Мы предлагаем поэтапный вывод абортов из ОМС. В ответ на критику наших инициатив, когда нам говорят, что из-за бедности это все происходит, мы говорим - хорошо, давайте тогда, может быть, предусмотрим переходный период, давайте переходную норму хотя бы пообсуждаем - оставить в системе ОМС аборты для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это как предложение к дискуссии", - сказала Ямбулатова.

Разработанный православным экспертным сообществом "стратегический комплексный план мер" направлен на снижение количества абортов и стимулирование рождаемости. Стратегия предусматривает, в частности, прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках и поэтапный вывод абортов из системы финансирования ОМС. По словам Ямбулатовой, в случае вывода из ОМС исключения предлагается сделать для трех случаев: аборты, выполняемые по медицинским показаниям; аборты по социальным показаниям - в случае изнасилования; и аборты, совершаемые по желанию женщины в случае предъявления справки об уровне дохода ниже прожиточного минимума.

Эксперты патриаршей комиссии надеются, что предлагаемые меры снизят "градус общественной дискуссии" вокруг предложения Русской православной церкви о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования.

При этом Ямбулатова подчеркнула, что, по имеющимся данным, основное количество абортов сегодня приходится на женщин 25-37 лет, у которых уже есть один или два ребенка, которые имеют образование, жилье, как правило, находятся в браке, и при этом имеют кредитные обязательства. "Это среднестатистический портрет женщины, которая чаще всего делает аборт. То есть это совершенно не бедная одинокая студентка, брошенная всеми, как нам пытаются показать. Как раз в этой категории - наименьшее количество абортов, как ни странно", - добавила собеседница агентства.

В РПЦ ранее неоднократно призывали к прекращению финансирования абортов за счет средств бюджета, за исключением операций, выполняемых по медицинским показаниям. Так, патриарх Кирилл заявлял о том, что нужно прийти "к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования". Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов ранее сказал ТАСС, что сэкономленные средства можно было бы направить на лечение бесплодия и поддержку многодетных семей.