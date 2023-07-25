В Киеве сообщили, что марихуану на Украине будут выращивать со штрих-кодом на каждом кусте

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет таким же, как за сбыт наркотиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Украинские власти обещают жестко контролировать производство и сбыт марихуаны для медицинских целей. О готовящихся мерах рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта о легализации этого наркотика.

"Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах, - сказала она агентству Украинские новости. - Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе".

По ее словам, наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу "этого лекарства" будет таким же, как за сбыт наркотиков. При этом лицензия на производство будет стоить, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 гривен (около $22). Планируется, что лицензии будет выдавать Государственная врачебная служба.

13 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о легализации на Украине лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за что выступает президент страны Владимир Зеленский. По словам Стефанишиной, до 27 июля принимаются поправки ко второму чтению, которое ожидается в сентябре. После этого, отметила вице-премьер, несколько месяцев уйдут на разработку подзаконных актов. "Что касается собственно выращивания и производства, на мой взгляд, для этого понадобится несколько лет", - добавила она.

Говоря о потребностях страны, Стефанишина сказала, что минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года глава государства просил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. 28 июня этого года Зеленский вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны.