В Ространснадзоре сообщили о снижении аварийности на дорогах в 2023 году на 14%

По оценке ведомства, это связано по большей части с более дисциплинированным поведением водителей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Аварийность на дорогах в 2023 году снизилась на 14% по всем показателям. Об этом заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин в эфире телеканала "Россия-24".

"Аварийность практически по всем показателям <...> снизилась только в этом году на 14%", - сказал он.

По словам руководителя Ространснадзора, снижение числа аварий по большей части связано с более дисциплинированным поведением водителей на дорогах. "Мы отмечаем этот тренд по всем другим видам транспорта", - добавил Басаргин.