"Движение первых" с 1 августа запускает второй этап проекта "Медиапритяжение"

Его отличительной особенностью станут 45 специальных номинаций от партнеров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустит 1 августа второй этап всероссийского проекта "Медиапритяжение". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"1 августа мы запускаем новый сезон всероссийского проекта "Движения первых" "Медиапритяжение". Ребята смогут не только выиграть в конкурсе технику для создания контента, но и пройти в рамках нашей профориентационной деятельности стажировки у лидеров медиаиндустрии", - сказал председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров, слова которого привели в пресс-службе.

Отличительной особенностью второго этапа проекта станут 45 специальных номинаций от партнеров проекта, в числе которых ведущие медиахолдинги, медиакорпорации и образовательные учреждения страны. Среди номинаций, в частности, "Природа глазами детей и молодежи", "Место силы в моем городе", "Лучший короткий вертикальный фильм", "Юный корреспондент", "Классный учитель", "Лучшее интервью с героем", "Я делаю шаг в кино", "Цифровой персонаж".

Стать участниками проекта индивидуально и в составе команд до пяти человек могут школьники от восьми лет, студенты колледжей и первокурсники вузов, а также медиапедагоги. Для этого нужно оставить заявку на сайте будьвдвижении.рф до 12 сентября и пройти творческую онлайн-игру по разным направлениям медиа. До 13 октября участникам предстоит пройти тест по выбранному направлению и выполнить творческие задания от партнеров, разделенные на три уровня: "Юные медиа" (8-13 лет), "Базовые медиа" (от 14 лет) и "Продвинутые медиа" (от 14 лет).

До 30 октября все работы пройдут экспертную оценку жюри, в состав которого войдут представители партнеров проекта, а имена 10 финалистов в каждой номинации станут известны уже в начале ноября. Победителей пригласят в Москву на итоговое событие "Медиабум". Их ждут мастер-классы, торжественная церемония награждения, ценные подарки. Авторы лучших работ и инициатив получат возможность стажировки в медиакомпаниях, информационную поддержку, а также технику для реализации медиапроектов.

О проекте

"Медиапритяжение" - проект для тех, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, блогингом, видео, дизайном, фотографией, кино, медиапедагогикой, а также освоить навыки ораторского мастерства.

Первый сезон проекта прошел с 5 марта по 3 июня. Его участниками стали около 7 тыс. ребят со всей страны. Среди них были отобраны 500 финалистов, которых пригласили в столицу на итоговое событие проекта - всероссийский форум "Медиадвиж".