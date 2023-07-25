Власти Москвы выделили субсидию на реставрацию Церкви всех святых

Мэр города Сергей Собянин отметил, что с середины 1920-х до конца 1980-х храм принадлежал светским учреждениям, и многие элементы оформления были утрачены

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Церковь всех святых Алексеевского женского монастыря в Москве отреставрируют, на работы выделена субсидия городского правительства. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Выделили субсидию на реставрацию Церкви всех святых в Красносельском районе. Она входит в архитектурный ансамбль древнейшей женской обители Москвы - Алексеевского монастыря. Церковь строили в 1887-1891 годах по проекту архитектора Александра Никифорова. Это однокупольное двухэтажное строение с колокольней", - написал мэр.

Он отметил, что в церкви был "уникальный иконостас из белого резного мрамора в русско-византийском стиле". "Живописью занимались иконописцы Троице-Сергиевой лавры. С середины 1920-х до конца 1980-х храм принадлежал светским учреждениям, и многие элементы оформления были утрачены. В 1897 году возле церкви построили также богадельню (училище) и кельи. Все три здания - объекты культурного наследия регионального значения", - пояснил Собянин.

По его словам, специалисты провели научно-исследовательские работы, приступают к детальному проекту реставрации.