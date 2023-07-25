Международное движение русофилов намерено расширить свое присутствие в Африке

Президент МДР Николай Малинов рассказал, что организация планирует договориться об открытии новых ячеек в африканских государствах на саммите Россия - Африка

СОФИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Международное движение русофилов (МДР) планирует договориться на саммите Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, об открытии новых ячеек организации в африканских государствах. Об этом в интервью ТАСС накануне форума сообщил президент МДР Николай Малинов.

"Наше движение русофилов в Африке постепенно разрастается, за первые четыре месяца работы у нас появились ячейки в ЮАР, Марокко, Тунисе, Алжире. Полагаю, что после встреч в Санкт-Петербурге будут достигнуты договоренности об открытии ячеек движения и в других странах", - рассказал Малинов.

"Название нашей секции на саммите - "Развитие движения русофилов в Африке" - четко говорит о планах нашего участия в форуме. Во время работы мы будем обсуждать развитие культурных, духовных, научных и экономических связей, контакты между людьми и странами, что особенно важно в условиях формирующегося многополярного мира, это наша позитивная задача", - сказал президент движения. "Затем мы намерены говорить и о русофобии, проявления которой становятся все более яростными, - отметил он. - Супостаты действуют все более изобретательно и вводят все более странные запреты, в том числе запреты на использование русского языка, на выступление русских спортсменов, русских артистов, представление русских кошек и так далее".

Малинов уточнил, что в работе саммита Россия - Африка на площадке общества "Знание" и в секции "Развитие движения русофилов в Африке" примут участие представители движения русофилов из девяти стран мира. "Африка - особенный мир, ее жители в своем большинстве позитивно настроены по отношению к России, многие закончили советские институты и университеты, и они хотят развития отношений с Россией. Я уверен, что предстоящий форум будет очень успешным, пройдет в плотном графике и с хорошим настроением, поставит конкретные цели и задачи, определит планы развития на долгосрочную перспективу", - заключил президент МДР.