КС РФ сообщил, что работодатель должен обнародовать информацию о судебной отмене взыскания

Суд напомнил, что статья 152 ГК РФ предоставляет гражданину право требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу университетского преподавателя из Челябинска, указал на следующее: если к сотруднику было применено дисциплинарное взыскание, которое было обнародовано, то в случае его отмены судом как незаконного работодатель обязан обнародовать эту информацию тем же способом. Соответствующее постановление КС РФ опубликовано на сайте суда.

"Это предполагает наряду с другими предусмотренными законом последствиями возложение судом на работодателя <…> по требованию работника обязанности распространить тем же способом, которым распространены сведения о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, информацию об отмене судом этого решения, чтобы из нее было очевидно, что сведения о совершении работником дисциплинарного проступка не соответствуют действительности", - говорится в документе.

Жалоба преподавателя

Поводом для проверки положений статьи 152 Гражданского кодекса РФ, регулирующей вопросы опровержения порочащих честь и достоинство лиц сведений, стала жалоба заведующей учебной лабораторией одной из кафедр Челябинского государственного университета Елены Попковой.

В августе 2019 года она была уволена из-за сокращения штата работников. Двумя месяцами ранее ей сделали замечание за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. Впоследствии приказ ректора об этом дисциплинарном взыскании суд признал незаконным и отменил за отсутствием доказательств проступка.

Восстановившись в ранее занимаемой должности, заявительница обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. Дело в том, что на информационных стендах университета был размещен приказ о полученном ей взыскании. Попкова потребовала в судебном порядке обязать вуз опровергнуть эту информацию тем же публичным способом, чтобы защитить свои честь и достоинство. Однако, суды ей в этом отказали, и преподаватель обратилась с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

КС РФ напомнил, что сама по себе статья 152 ГК РФ предоставляет гражданину право требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Опровержение при этом должно быть сделано тем же способом, которым они были распространены, или другим аналогичным способом.

В случае отношений работодателя и коллектива работников, в частности, в академической среде, к порочащим сведениям можно отнести информацию о нарушении правил поведения, принятых в сообществе коллег.

При этом само признание приказа работодателя, в этом случае о применении дисциплинарного взыскания, незаконным - не отменяет факта его издания и опубликования перед группой лиц. По требованию работника работодатель должен принять меры для опровержения информации о дисциплинарном взыскании. Если же работодатель уклоняется от опровержения сведений, содержащихся в приказе, или опровергает их способом, не позволяющим в полной мере восстановить доброе имя работника, соответствующая обязанность возлагается на него судом.

С учетом соответствующей трактовки статьи 152 ГК РФ в случаях распространения порочащих деловую репутацию сведений внутри коллектива работников, положения этой статьи ГК РФ соответствуют Конституции.

Судебные решения по делу Попковой с учетом позиции КС РФ подлежат пересмотру.