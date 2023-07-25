В ДНР открыли 30-й по счету многофункциональный центр

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в МФЦ оказывается 36 видов услуг, их перечень также планируется расширить

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. 30-й многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заработал в Донецкой Народной Республике, он сдан досрочно. Об этом написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Совместно с первым зампредседателя правительства Республики Саха Андреем Федотовым открыли центр [в городе Кировское], он сдан в эксплуатацию досрочно, изначально в планах стоял конец августа. Очень красивое помещение, оснащено всем необходимым современным оборудованием. Это 30-й МФЦ, открытый в нашем регионе", - написал он.

МФЦ в ДНР начали формироваться в сентябре 2022 года на базе Единых регистрационных центров регионального Минюста, у которых были схожие функции. В январе этого года врио главы республики Денис Пушилин заявил, что число МФЦ планируется увеличить до 46. Сейчас в центрах оказывается 36 видов услуг, их перечень также планируется расширить.