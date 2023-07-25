На Ставрополье с начала года построили 10 социальных объектов

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко отметил, что реализация проектов осуществлялась благодаря участию субъекта в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография"

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Строительство 10 социальных объектов, среди которых фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и амбулатории, завершили в Ставропольском крае по национальным проектам с начала года. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.

"В рамках деятельности министерства строительства и архитектуры Ставропольского края за первое полугодие 2023 года построено и введено в эксплуатацию 10 социально-значимых объектов. В текущем году завершено строительство шести медицинских учреждений и четырех детских садов. Реализация проектов осуществлялась благодаря участию нашего субъекта в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография", - сказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на Ставрополье построили три новых фельдшерско-акушерских пункта в Шпаковском и Петровском округах, а также три врачебные амбулатории в Кировском, Минераловодском и Шпаковском округах. Детские сады построены в Ставрополе, Михайловске и Нефтекумском городском округе. Общая вместимость рассчитана на 610 детей.

По данным пресс-службы, на Ставрополье объем инвестиций на строительство социальных объектов на 2023 году составляет более 12 млрд рублей. Строительство ведется также в рамках краевых программ "Модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае" и "Развитие образования".