В Ереване проходит митинг с требованием деблокады Карабаха

На митинг собралось несколько тысяч человек

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Митинг с требованием снять с Лачинского коридора блокаду, которая длится с декабря прошлого года, проходит в центре Еревана, параллельно аналогичная акция началась и на центральной площади Степанакерта. Оба митинга в прямом эфире транслируют местные информационные порталы.

"Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), сегодня с тобой тысячи твоих сердобольных соотечественников, которые собрались, чтобы доказать миру, что ты не один. Наша цель - показать глухонемому миру, что Арцах это не 120 тыс. человек, а каждый настоящий армянин. Дорогие братья и сестры, встаньте рядом с арцахцами, чтобы предпринять реальные шаги и присоединиться к защите права народа Карабаха на жизнь", - сказала одна из активисток на открытии митинга.

На митинг в Ереване собралось несколько тысяч человек. В руках у демонстрантов плакаты на разных языках, в том числе на русском, на них написано: "Откройте дорогу жизни", "Мы и есть Арцах", "Нет фальшивому гуманизму".

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста.