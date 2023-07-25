Добровольцы со всей страны примут участие в восстановлении башен на Северном Кавказе

По результатам работы все группы создадут короткометражные фильмы об этапах своей части проекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Представители различных регионов России будут восстанавливать башенные комплексы на Северном Кавказе в рамках проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа - 2023", который начался во вторник в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"С 25 июля по 3 августа 2023 года на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа пройдет VI Международный волонтерский проект межнационального согласия "Маяки дружбы. Башни Кавказа - 2023". В проекте примут участие 45 добровольцев - представителей различных регионов Российской Федерации: Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие проекта состоялось в республике Северная Осетия - Алания. Волонтеры поделились на три группы. Одна из них - отряд "Кунаки" - будет работать в родовой башне Хурумовых в Алагирском районе Северной Осетии, отряд "Орлы" - в башенном комплексе "Харп" Республики Ингушетия, отряд "Горцы" отправится в Республику Дагестан к сигнально-сторожевой башне в селе Старый Хиндах.

В первой половине дня у волонтеров запланированы общественно полезные работы на объектах культурно-исторического наследия, прежде всего, башенных комплексов Северного Кавказа, а также экологические акции. Во второй половине дня участники проекта будут активно знакомиться с регионом, изучать исторические и национально-культурные достопримечательности, посещать мастер-классы и экскурсии.

По результатам работы в своих регионах все группы создадут короткометражные фильмы об этапах своей части проекта, которые представят на подведении итогов экспедиции в Чечне на церемонии закрытия проекта.

Организаторами проекта являются ФАДН РФ, межрегиональное общественное движение за межнациональное согласие "Маяки дружбы".