В Средиземном море зафиксировали рекордно высокую температуру воды

Она составила до 28,71 градуса Цельсия

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Испанский институт океанографии в начале этой недели зафиксировал температурный рекорд в Средиземном море. Об этом представители организации сообщили Agence France-Presse (AFP).

"Рекордная за период более чем 40 лет среднесуточная температура зафиксирована на поверхности Средиземного моря в понедельник. Она достигла 28,71 градуса Цельсия", - отметили в институте.

Агентство указало, что исследователи института в Барселоне провели анализ данных, полученных с европейского спутника в рамках программы Copernicus.

Предыдущий рекорд был установлен 23 августа 2003 года и составил 28,25 градуса Цельсия.

AFP констатирует, что значительная часть Средиземного моря относится к наиболее "горячим точкам" глобального изменения климата.