Сессия форума Россия - Африка на тему кооперации в сфере высшего образования. Трансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках форума Россия - Африка проходит дискуссия "Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях".

В ней принимают участие:

министр высшего образования и научных исследований Египта Мухаммад Айман Ашур,

министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай,

председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин,

министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира,

министр-делегат министерства здравоохранения и социального обеспечения Экваториальной Гвинеи Жустино Обама Нве Мбугу,

вице-президент РАН, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Панченко,

министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков,

заместитель генерального директора по международной деятельности "АлмазГеоБур" Алексей Зизевский,

ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко,

главный исполнительный директор Energy and Water Sector Education and Training Authority Мфо Мукапеле,

ректор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Юрий Панов,

первый заместитель генерального директора по атомной энергетике в Росатоме, президент АО АСЭ Андрей Петров,

ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской,

ректор МГИМО Анатолий Торкунов,

заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов.

Модератором выступит помощник президента РФ Андрей Фурсенко.