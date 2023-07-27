Сессия форума Россия - Африка на тему кооперации в сфере высшего образования. Трансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках форума Россия - Африка проходит дискуссия "Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях".

В ней принимают участие:

  • министр высшего образования и научных исследований Египта Мухаммад Айман Ашур,
  • министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай,
  • председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин,
  • министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира,
  • министр-делегат министерства здравоохранения и социального обеспечения Экваториальной Гвинеи Жустино Обама Нве Мбугу,
  • вице-президент РАН, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Панченко,
  • министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков,
  • заместитель генерального директора по международной деятельности "АлмазГеоБур" Алексей Зизевский,
  • ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко,
  • главный исполнительный директор Energy and Water Sector Education and Training Authority Мфо Мукапеле,
  • ректор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Юрий Панов,
  • первый заместитель генерального директора по атомной энергетике в Росатоме, президент АО АСЭ Андрей Петров,
  • ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской,
  • ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
  • заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов.

Модератором выступит помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Теги:
Саммит Россия – Африка
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