Сессия форума Россия - Африка на тему кооперации в сфере высшего образования. Трансляция

В рамках форума Россия - Африка проходит дискуссия "Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях".
В ней принимают участие:
- министр высшего образования и научных исследований Египта Мухаммад Айман Ашур,
- министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай,
- председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин,
- министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира,
- министр-делегат министерства здравоохранения и социального обеспечения Экваториальной Гвинеи Жустино Обама Нве Мбугу,
- вице-президент РАН, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Панченко,
- министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков,
- заместитель генерального директора по международной деятельности "АлмазГеоБур" Алексей Зизевский,
- ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко,
- главный исполнительный директор Energy and Water Sector Education and Training Authority Мфо Мукапеле,
- ректор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Юрий Панов,
- первый заместитель генерального директора по атомной энергетике в Росатоме, президент АО АСЭ Андрей Петров,
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской,
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
- заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов.
Модератором выступит помощник президента РФ Андрей Фурсенко.