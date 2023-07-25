ОП проведет мониторинг потребностей в кадрах в региональных учреждениях культуры

Письмо с просьбой оказать содействие в получении этой информации направили в адрес председателей региональных палат

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по культуре и сохранению духовного наследия запускает мониторинг потребностей в кадровых ресурсах в учреждениях культуры средних и малых городов России. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

"Запущен мониторинг потребностей в кадрах в учреждениях культуры регионов. Письмо с просьбой оказать содействие в получении данной информации уже направлено в адрес председателей регпалат", - говорится в сообщении.

По результатам мониторинга в ОП РФ пройдут слушания "с целью выработки конкретных предложений для запуска программы "Земский работник культуры".

Как отметила председатель комиссии Ирина Великанова, в некоторых регионах уже проведены пилотные опросы, и по первым откликам очевидна серьезная проблема с кадрами для учреждений культуры. По ее мнению, программа "Земский работник культуры" не обязательно должна повторять уже действующие в России аналогичные программы по поддержке докторов и учителей. "Важно учесть как положительный, так и отрицательный опыт программы "Земский доктор". Проведенный нами анализ публикаций говорит о ее низкой востребованности среди медработников, так как зачастую им приходится сталкиваться с целым рядом сложностей, например, когда для проживания предлагаются ветхие заброшенные дома, и в итоге жилье приходится снимать, на что уходит почти вся докторская зарплата", - считает Великанова, слова которой приведены в сообщении.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский работник культуры", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфере. Проектом программы предусматривается единовременная выплата 2 млн рублей сельским работникам культуры на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в других округах. Программа была разработана в 2021 году, однако в 2022 году финансовое обеспечение новой программы не было поддержано. По данным Минкультуры РФ на апрель 2023 года, чтобы покрыть потребность в работниках культуры на селе, потребуется около 18,5 млрд рублей. Запустить программу планируется в 2024 году.