В Запорожской области пройдет "Азовский экологический форум"

Мероприятие пройдет в Бердянске и будет приурочено ко Всемирному дню моря, который в этом году отмечается 28 сентября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. "Азовский экологический форум" готовится к проведению в Бердянске, в нем будут участвовать все российские регионы, имеющие выход к Азовскому морю. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"По моему поручению администрация Запорожской области начала подготовку к проведению "Азовского экологического форума", который соберет представителей всех регионов, имеющих выход к Азовскому морю: Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей", - написал он.

Мероприятие пройдет в Бердянске и будет приурочено ко Всемирному дню моря, который в этом году отмечается 28 сентября.

Ранее сообщалось, что экологическое оздоровление Азовского моря могут включить в единый водный федеральный проект, который запустят с 2025 года. Среди экологических проблем, которые надо решить, подъем затонувших судов, восстановление рыбных запасов, очистка берегов.