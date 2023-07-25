В Смоленской области создадут центры дневного пребывания для детей-инвалидов

Врио губернатора региона Василий Анохин также отметил, что в регионе запустят службу "Дети в семье" для индивидуальной работы с семьями в сложной ситуации

ТАСС, 25 июля. Центры дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут в Смоленской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Василий Анохин по итогам встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

"Отдельно проработаем возможность открыть центры дневного пребывания, где родители могут на несколько часов оставить ребенка с ограниченными возможностями здоровья", - написал Анохин.

По его словам, в регионе также будет создана служба "Дети в семье" для индивидуальной работы с семьями в сложной ситуации. Появится служба уличной социальной работы с подростками, откроются подростковые центры.

"Сегодня в нашей области работает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Обсудили с ней ключевые направления работы в области защиты детства, поддержки семей с детьми, организации детского отдыха, патриотического воспитания подрастающего поколения Смоленщины", - сообщил Анохин.

Врио главы региона отметил, что особое внимание будет уделяться снижению количества детей в домах ребенка, работе с подростками и помощи детям с инвалидностью.