Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень ПКУ

В пояснительной записке к соответствующему проекту приказа Минздрава причиной указали отпуск этих препаратов аптеками в том числе и без рецептов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минздрав России предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями "мизопростол (лекарственные препараты)" и "мифепристон (лекарственные препараты)" в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В пояснительной записке уточняется, что прием этих препаратов для искусственного прерывания беременности без посещения больницы увеличивает риск осложнений на организм пациентки и может привести к ее смерти, например, в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развития аллергической реакции на лекарство.