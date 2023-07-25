Эксперт считает, что расширение перечня ПКУ не снизит доступность экстренной контрацепции

Главный внештатный специалист ведомства по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина указала на наличие альтернатив

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Внесение в перечень предметно-количественного учета (ПКУ) таких препаратов, как мизопростол и мифепристон, не снизит доступность средств экстренной контрацепции. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина.

"Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установку внутриматочного контрацептива", - сказала она.

Долгушина заметила, что вышеперечисленные препараты как российского, так и иностранного производства широко представлены на рынке. Проблем с их доступностью нет, добавила она.

По словам генерального директора Ассоциации российский фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, на российском рынке есть несколько отечественных и зарубежных препаратов для экстренной контрацепции с международным непатентованным наименованием (МНН) левоноргестрел. "Дефектуры на рынке не отмечается. Более того, в случае повышения спроса на эти препараты российские производители готовы оперативно увеличить их выпуск и закрыть потребность рынка в полном объеме", - сказал он журналистам.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило расширить перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, включив в него мизопростол и мифепристон. Эти препараты используются для искусственного прерывания беременности.