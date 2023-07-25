Росздравнадзор заблокировал более 1,1 тыс. сайтов, где продавали препараты для абортов

В ведомстве также отметили, что предметно-количественный учет не направлен на снижение доступности препаратов на рынке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор заблокировал 1 тыс. 181 интернет-ресурсов, где размещались предложения о покупке препаратов для проведения медикаментозного аборта, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Росздравнадзором в результате мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "интернет" принято решение о блокировке 1 181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор продолжит эту работу, подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе разъяснили, что предметно-количественный учет препаратов ведут их производители, организации оптовой торговли лекарствами, аптеки, индивидуальные предприниматели с лицензией на фармдеятельность или медицинскую деятельность, медицинские организации, осуществляющие обращение препаратов для медицинского применения.

"[Предметно-количественный учет лекарственных средств для медицинского применения ведется] путем регистрации любых связанных с их обращением операций, при которых изменяется их количество и (или) состояние, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре заметили, что предметно-количественный учет не направлен на снижение доступности препаратов на рынке. "При назначении лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, оформляется рецептурный бланк формы номер 148-1/у-88, являющийся бланком строгой отчетности (БСО). Указанный рецепт действителен в течение 15 дней. Выписка рецепта не представляет каких-либо сложностей для врача", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило расширить перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, включив в него мизопростол и мифепристон. Эти препараты используются для искусственного прерывания беременности.