В Севастополе морской крестный ход с мощами святых князей Руси завершился молебном

Парусный катамаран с мощами святого равноапостольного князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского и святого праведного воина Федора Ушакова посетил города Краснодарского края и Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Масштабный морской крестный ход в честь святых правителей Руси, который приурочен к 300-летию со дня переноса мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург, завершился в Севастополе. У Свято-Георгиевского монастыря на борту парусного катамарана прошел молебен, который ознаменовал окончание крестного хода, передает корреспондент ТАСС.

"15 июля, в день Невской битвы, наше судно вышло из Сочи. Сегодня мы завершаем наш крестный ход, который в этом году приурочен к исторической дате - к 300-летию со дня переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Мы повторили этот подвиг перенесения. По окончании прошел благодарственный молебен, а Свято-Георгиевский монастырь встретил наш морской крестный ход колокольным звоном", - сообщил журналистам по окончании молебна духовник морского крестного хода, протоиерей Михаил Викторов.

За время морского крестного хода парусный катамаран Meri II с мощами святого равноапостольного князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского и святого праведного воина Федора Ушакова посетил города Краснодарского края и Крыма, среди которых Сочи, Туапсе, Феодосия, Ялта. На борту судна находилась также походная "Морская" икона Александра Невского.

Как пояснил журналистам помощник наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, заместитель руководителя общественной организации "Православный Санкт-Петербург" Сергей Шаров традиция крестного хода пришла с Балтийского моря, а ее инициатором стал сам император Петр I. "300 лет назад император Петр I начал большой крестный ход по перенесению мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру, который он приурочил к победоносному окончанию Северной войны. Большая часть этого крестного хода была осуществлена по воде, а последний этап император прошел лично, управляя ладьей в окружении других кораблей флота. Поддерживая эту традицию, мы организуем поход с мощами Александра Невского по храмам, которые отмечены его памятью и которые есть во многих прибрежных черноморских городах", - рассказал Шаров, отметив, что традиция проведения крестного хода в следующем году сохранится.

Традиция проведения крестных ходов

Морские крестные ходы в честь святых правителей Руси ежегодно проходят по городам Черноморского побережья с 2014 года в рамках программы "Александр Невский - Имя России", реализуемой по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиция проведения была взята из стран Балтии, где, при поддержке общественной организации "Православный Санкт-Петербург", крестный ход проходил по Александро-Невским храмам, которые находятся в том числе в Прибалтике, в странах Европы. А с 2014 года, после присоединения Крыма к России, морской крестный ход проходит по городам Крыма. Неотъемлемой его частью являются мощи святых на борту - это мощи князя Александра Невского, которые привезены из Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, и мощи князя Владимира, крестителя Руси из Свято-Владимирского собора в Херсонесе.