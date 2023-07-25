Трезубец на "Родине-матери" в Киеве сделают из импортной стали из-за негодности украинской

По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, образцы местного производства имеют разную толщину, что может изменить вес всего монумента

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Трезубец, на который хотят заменить герб СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, изготовят из европейской стали, так как образцы украинского производства были признаны непригодными. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь" для изготовления части изделия, к сожалению, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этом у строители составили дефектный акт. Выбранный для работ металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент "Родина-мать". Сырье было решено использовать европейское и отечественное с металлургического комбината "Запорожсталь". Однако поступившая с комбината партия показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции". Кроме того, "материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы".

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на демонтаж, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Проектное решение предусматривает установку на щите монумента трезубца, соответствующего изображению на малом государственном гербе Украины. Тогда же министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа, когда в стране отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

В декабре 2019 года директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.