В горах Ингушетии прошел молодежный форум-поход "Трасса развития"

Участие в мероприятии приняли более 90 человек из регионов России

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Более 90 человек приняли участие в молодежном форуме-походе "Трасса развития", который прошел в Джейрахском районе Ингушетии. Об этом ТАСС рассказал организатор и автор форума Берд Кульбужев.

"Наш форум проходил в кемпинговом формате на высоте более 2 тыс. м в горах Ингушетии на территории альплагеря "Кязи". В форуме-походе приняли участие ребята из 8 округов страны, в том числе была участница из ДНР. Это был для ребят своеобразный выход из зоны комфорта, хотя на территории кемпинговой зоны в альплагере есть душевые кабинки, электричество и даже Wi-Fi. Мы установили шатры и палатки, в которых проживали более 90 участников, там же проходили мастер-классы, тренинги, лекции и семинары с большим количеством приглашенных экспертов из разных регионов страны", - сказал Кульбужев.

По его словам, на участие в форуме было подано около 500 заявок, организаторы отобрали самых активных и медийных молодых людей, блогеров с большим количеством подписчиков в социальных сетях.

"При организации и проведении форума мы преследовали несколько целей: развитие туризма, популяризация наших ремесел, традиций, всестороннее развитие каждого участника и психологическая прокачка. В том числе мы еще и обучали различным ремеслам, к примеру, кузнечному и кожевенному делу, ковровалянию, гончарной лепке, туристическому скетчингу и многому другому. Занятий было так много, что участники не знали, какое выбрать, а для проведения этих мастер-классов приглашались мастера и профессионалы. К примеру, гончарная мастерская "Малх" потратила пять дней, чтобы создать метровую скульптуру действующего вулкана, который обжигали в течение суток, довели его до 1,1 тыс. градусов и ночью устроили шоу извержения", - добавил собеседник агентства.

Форум-поход "Трасса развития" проходил с 19 по 25 июля. Он был организован РОО "Просветительский центр "Развитие" на средства грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи.