Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию

Подобные действия теперь считаются нарушением международного права

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по продвижению межконфессионального диалога, в которой любое надругательство над священными книгами резко осуждается и считается нарушением международного права. Об этом во вторник сообщила официальный представитель главы сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

В документ, направленный на продвижение диалога и противодействие разжиганию ненависти, была внесена формулировка о том, что странами ООН "резко осуждаются атаки против лиц по религиозному признаку <...>, а также подобные действия, направленные против их религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров <...> в нарушение международного права". Представитель главы сессии ГА ООН указала, что Испания предлагала убрать из резолюции слова о нарушении международного права, однако другие страны отвергли это предложение.

"Резолюция была одобрена консенсусом, - подчеркнула Кубияк. - Впервые в текст [резолюций ООН] было включено отдельное указание на религиозные символы и священные книги".

В понедельник небольшая группа протестующих сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Как сообщило агентство Reuters, акцию провела праворадикальнная группа "Датские патриоты". 21 июля они также сожгли священную книгу мусульман на том же месте.

До этого акция с сожжением священной книги мусульман прошла в Швеции 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. 19 июля шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции 20 июля в Стокгольме. На этот раз Момика намеревался сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как сообщал корреспондент ТАСС, в итоге иммигрант пинал священную книгу, но не сжег ее. В ночь на четверг посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма разрешить новую акцию. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства.