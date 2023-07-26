ФСБ рассекретила документы о работе НКГБ по разведке планов фашистов перед Курской битвой

Информация была получена от допрошенных перебежчиков русско-немецкого батальона, действовавшего против партизан

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ФСБ к 80-летию Курской битвы опубликовала рассекреченные архивные документы о сборе органами безопасности данных о планах гитлеровцев перед началом наступления под Курском. После окружения и поражения армии Паулюса под Сталинградом Гитлер и руководство вермахта планировали создать "котел" для Красной армии на Курском выступе и дальнейшее наступление. Верховное командование вермахта в ходе наступательной операции, получившей название "Цитадель", рассчитывало взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом и захватить стратегическую инициативу в свои руки.

Донесения перебежчиков

Информация о планах весенне-летней кампании гитлеровцев после зимнего поражения под Сталинградом собиралась на фронтах по мелочам. Первый из опубликованных документов - сообщение 4-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР (разведка и диверсии за линией фронта) в НКГБ СССР от 10 мая 1943 года. В нем со ссылкой на допрошенных перебежчиков русско-немецкого батальона, действовавшего против партизан, сообщалось, что "немцы сняли с охраны брянских лесов войсковые части и технику и концентрируют силы для решительного удара на Москву, Курск и в направлении Орла".

А 19 июня 1943 года, за две недели до начала Курской битвы, 4-е Управление НКГБ, возглавляемое Павлом Судоплатовым, доложило о показаниях перебежчика - перешедшего к партизанам сотрудника штаба разведки Центрального фронта (группы армий "Центр") "Абверкоманды-103" зондерфюрера-лейтенанта Дмитрия Шинкаренко. Он 5 мая перешел к партизанам вместе с картой обстановки на фронте и сообщил, что узнал от офицера германской разведки о намерении немецкого командования "наступать с Орла в направлении на Елец и в дальнейшем на Пензу". С Курска и Харькова, с его слов, наступление должно было развиваться в направлении Воронежа, с Белгорода - на Малоархангельск с задачей окружить и уничтожить группировку советских войск, находящуюся на этом участке фронта.

Также по его информации, в район Орла было стянуто девять армий, из которых половина - танковые. В составе последних, рассказал перебежчик, в основном находились вооруженные дальнобойной пушкой танки прорыва "Тигр" с утолщенной броней, противотанковыми пушками и обладающие повышенной маневренностью. При этом противотанковые мины им также не опасны.

Для более детального допроса Шинкаренко был доставлен в Москву.

Своевременные сведения

О значимости его показаний говорит третий опубликованный документ - спецсообщение начальника 4-го управления НКГБ Павла Судоплатова с изложением показаний перебежчика начальнику Разведывательного управления Генштаба Красной армии Федору Кузнецову. На нем сохранилась резолюция Кузнецова о передаче документа начальнику Генштаба и заместителю наркома обороны маршалу Александру Василевскому.

"Разведывательные сведения о германском плане операции "Цитадель", своевременно полученные наркоматом госбезопасности СССР, послужили основой для выработки ставкой верховного главнокомандования решения о переходе к стратегической обороне и последующего контрнаступления Красной армии под Курском и Белгородом", - отметили в ФСБ.