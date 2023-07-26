Вильфанд спрогнозировал затруднение судоходства в 11 регионах России из-за засухи

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, на реках формируется межень - уровень воды ниже опасно низкой отметки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реках Коми, Башкортостана, Дагестана, Красноярского, Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Кировской, Омской, Магаданской, Амурской, Томской областей прогнозируется ниже опасно низкой отметки. Это приведет к затруднению судоходства в конце июля - начале августа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Из-за того, что во многих регионах было очень мало осадков весной и в июне, сейчас формируется межень - уровень воды ниже опасно низкой отметки, который препятствует прохождению средних и больших судов. На реке Уса в Коми в конце июля их движение не рекомендуется, на реке Вятка в Кировской области, реках Белая и Уфа в Башкортостане, реке Самур на юге Дагестана, реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе, реках Тунгуска, Нижняя Тунгуска и отдельных участках Енисея в Красноярском крае, реке Бия в Алтайском крае - аналогичная ситуация", - сообщил он.

По словам Вильфанда, опасное для судоходства понижение уровня воды также прогнозируется на реках Селемджа Амурской области, Колыма Магаданской области, Ингода Забайкальского края, Томь Томской области в конце июля - начале августа.