Британский министр отказался отменять будущий отпуск в Греции из-за пожаров

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув отметил, что МИД Соединенного Королевства считает безопасными поездки в страну

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув заявил, что не станет отменять поездку в Грецию на фоне крупных лесных пожаров в стране.

"Я собираюсь в отпуск, дай бог, в Грецию уже через неделю. Не на Родос, а на другой остров. Я предвкушаю поездку. Греция - замечательная страна, чтобы провести отпуск. Нам нужно поддерживать греческое правительство в ситуации [с пожарами] на Родосе", - сказал он в интервью радиостанции Times Radio. Гоув отметил, что МИД Соединенного Королевства считает безопасными поездки в страну, несмотря на лесные пожары.

В свою очередь оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала правительство пересмотреть свою позицию и выпустить рекомендацию для британцев не совершать поездки в охваченные пожарами регионы Греции, поскольку страховые компании могут не возмещать убытки туристам из-за отмененных авиарейсов.