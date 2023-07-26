В Приморье предлагают присвоить Находке звание "Город трудовой доблести"

Депутаты законодательного собрания края приняли соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморья приняло на очередном заседании обращение к президенту РФ Владимиру Путину о присвоении городу Находке почетного звания "Город трудовой доблести". За принятие постановления об обращении депутаты проголосовали единогласно.

"Просим вас поддержать инициативу администрации Находкинского городского округа и жителей города Находки Приморского края по присвоению почтенного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Находке", - обратилась к депутатам на заседании руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа Наталья Агрицкая.

По ее словам, оргкомитет по выдвижению Находки к почетному званию проделал большую работу. Волонтеры собрали подписи жителей города в поддержку инициативы, общественные объединения провели мероприятия в школах и на предприятиях города, рассказывающие о трудовом подвиге находкинцев. Кроме того, было получено положительное заключение Российской академии наук, которое подтверждает, что промышленные предприятия и жители города Находки внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.