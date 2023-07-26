На Байкальском ЦБК в 2023 году начнут демонтировать первые 11 сооружений

Цех химводоочистки, который находится в главном корпусе, планируют укрепить и сохранить, также демонтажу не будет подлежать лесная биржа

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ в лице дочерней структуры "Байкал.Центр" завершила проектирование демонтажа зданий и сооружений на промышленной площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. В 2023 году начнется снос первых 11 объектов, сообщил ТАСС генеральный директор "Байкал.Центр" Антон Григоров.

"Мы закончили проектирование сноса объектов капитального строительства и в этом году на самой площадке приступаем к сносу 11 объектов. Пока не трогаем главный корпус, потому что он требует дополнительного проектирования в части сохранения цеха химводоочистки, который находится внутри корпуса и является действующим цехом - вся вода на Байкальск проходит через него. Поэтому его надо сохранить, и мы сейчас проектируем укрепление этого здания", - сказал собеседник агентства.

Всего на промплощадке больше 400 объектов капитального строительства, в собственности ВЭБ.РФ в лице "Байкал.Центр" находится порядка 250. Они были выкуплены у БЦБК. "Мы будем двигаться поступательно, начнем с небольшого объема. Отработаем практику сноса, поймем, сколько это стоит. Какие-то здания разберем вместе с фундаментами, какие-то здания, которые разрушаются, пока демонтируем до фундаментов. По каждому объекту капитального строительства будет приниматься отдельное решение, аналогично и по объектам инфраструктуры", - добавил Григоров.

По его словам, на площадке решено оставить лесную биржу - место, где разгружались составы с лесом - в год до 1 млн куб. м древесины. На этой территории сохранились 122 подкрановые опоры. В этом году их отремонтируют, вместе с площадкой биржи они останутся как символы индустриального прошлого Байкальска. Сама площадка имеет твердое покрытие, расположена близко к Байкалу и не загрязнена промышленными отходами. На ней создается всероссийский молодежный экологический кампус "Эко.цех" и уже проводятся массовые мероприятия.

Здания на территории БЦБК, которые не разрушаются, ремонтируются и вовлекаются в оборот. Например, в районе входной группы часть площадей уже арендуют разные компании, в том числе те, что работают в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", созданной в этом районе.

О городе и комбинате

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал в Иркутской области, население моногорода составляет более 12 тыс. человек. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к рекультивации карт-накопителей отходов производства БЦБК. ВЭБ.РФ занимается вопросами развития города и промплощадки бывшего комбината, в 2021 году госкорпорация выкупила имущество обанкротившегося предприятия. Лот включал 244 единицы недвижимого и 104 единицы движимого имущества. Это была основная конкурсная масса.

Правительство РФ в конце 2022 года утвердило программу социально-экономического развития города. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности. По поручения президента РФ Владимира Путина Байкальск должен стать образцом эколого-ориентированного развития.