В Приморье расширили льготы для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО

Депутаты законодательного собрания региона изменили условия при установлении статуса таких семей

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли закон, расширяющий комплекс мер поддержки многодетных семей, дети из которых участвуют в специальной военной операции (СВО). Как сообщает пресс-служба правительства края, теперь многодетная семья будет считаться таковой на время службы одного из детей в Вооруженных силах России по мобилизации или контракту.

"В соответствии с действующим краевым законодательством, многодетной семьей в Приморском крае является семья, состоящая из граждан Российской Федерации, имеющая в своем составе 3 и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, до окончания такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Новой редакцией закона предлагается сохранять семьям статус многодетной семьи в случае, если ребенок из такой семьи (независимо от того, старший он или нет), не достигший возраста 23-х лет, призван на военную службу по мобилизации, либо заключил контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, либо заключил договор на добровольное участие в специальной военной операции и не имеет собственной семьи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что статус многодетной семьи в таких случаях будет устанавливаться при условии, что другие дети соответствуют иным критериям, то есть их возраст - до 18 лет либо до 23 лет, если они проходят очное обучение в вузе.

Кроме того, статус многодетной семьи в случае гибели одного или нескольких детей, учтенных в составе такой семьи, участвовавших в СВО, будет сохраняться. В этих случаях семья будет считаться многодетной до достижения возраста 18 лет младшим ребенком или до 23 лет при обучении в вузе.