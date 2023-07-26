В Хабаровском крае заявили об обеспечении отдаленных районов углем и моторными маслами

Ресурсы доставили на зиму в рамках северного завоза

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Отдаленные районы Хабаровского края полностью обеспечены углем и моторными маслами на зиму в рамках северного завоза. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Станислав Кондаков.

"В навигацию 2023 года для нужд коммунальной энергетики данных районов края планируется централизованно доставить порядка 34 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов. Уголь доставлен в полном объеме в район имени Полины Осипенко, а также в самые отдаленные районы края - районы Охотоморского побережья, в том числе Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. Моторные масла доставлены во все северные районы края в полном объеме", - сказал Кондаков.

Он уточнил, что в целом в регионе от планируемого объема поставок отгружено уже 69% угля и нефтепродуктов, из них доставлен груз на 51% от общей потребности централизованного завоза топлива. Завершат работы до 20 октября.

Закон о северном завозе

Кондаков сообщил, что принятый Госдумой в июле закон, регламентирующий процедуру северного завоза, не отразится на существующей в регионе схеме поставок для нужд коммунальной энергетики.

Законопроект предусматривает распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития России. Вводится понятие единого морского оператора северного завоза и другие. Проект также предполагает создание федеральной государственной информационной системы мониторинга - ФГИС "Северный завоз".

Поставки топлива в отдаленные территории Хабаровского края с 2006 года осуществляются централизованно оператором по поручениям ресурсоснабжающих организаций. Оператор через конкурс отбирает поставщиков и перевозчиков угля и нефтепродуктов, контролирует их качество, разрабатывает транспортные схемы. Оплата поставок топлива в Хабаровском крае идет за счет средств ресурсоснабжающих организаций, учтенных в тарифах на тепловую и электрическую энергию, уточнил и.о. министра. Механизм регулирования цен в этой сфере не предполагается.

Помимо этого, доставка угля и нефтепродуктов в северные районы края осуществляется по маршрутам, не относящимся к акватории Северного морского пути, порты региона не фигурируют в перечне портов для субсидируемых каботажных рейсов, соответственно, субсидии из федерального бюджета не предусмотрены, внесения изменений в региональный бюджет 2024 года с учетом закона не требуется, сказал собеседник агентства.

В Хабаровском крае в районы с ограниченными сроками навигации ежегодно перед зимним сезоном поставляют топливо для коммунальной энергетики, продовольствие и медикаменты. Всего в крае шесть районов с ограниченными сроками завоза грузов.