В Приамурье по нацпроекту благоустроили сквер

На проект в Завитинске потратили 4,2 млн рублей

ТАСС, 26 июля. Работы по благоустройству железнодорожного сквера в городе Завитинске Амурской области провели по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В железнодорожном сквере, который находится в жилом квартале, сделали водоотведение, установили игровой комплекс и тренажеры. Кроме этого, в обновленном сквере обустроили уличную библиотеку", - говорится в сообщении.

На проект в Завитинске потратили 4,2 млн рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов. Национальный проект позволил завершить благоустройство сквера, которое было начато ранее за счет средств местного бюджета. Сквер начали приводить в порядок еще в 2020 году. Там заасфальтировали пешеходные дорожки, сделали уличное освещение и установили лавочки и урны.

Общественные территории в Завитинске ежегодно благоустраиваются в ходе нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году там открылся обновленный детский парк "Винни Пух". Годом ранее в Завитинске благоустроили центральную часть города. В 2020 году по этому же национальному проекту создали автогородок.

Всего в 2023 году на благоустройство территорий по всей области по нацпроекту выделено из федерального, областного и местных бюджетов 212,4 млн рублей. На эти средства обновят общественные и дворовые территории. За пять лет по нацпроекту в регионе благоустроили 124 общественных пространства и 250 дворов.