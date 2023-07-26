На Алтае директор оператора по вывозу ТКО уволился после систематических сбоев в работе

Временно исполняющим обязанности директора предприятия назначили Армана Тастанбекова

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Директор регионального оператора по обращению с ТКО "Кызыл-Озёк-сервис" Виктор Емельянов уволен после критики губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина за систематические проблемы с вывозом мусора в самых густонаселенных районах региона. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

"Директор регионального оператора по обращению с ТКО в Республике Алтай - автономного учреждения "Кызыл-Озёк-сервис" Виктор Емельянов отстранен от своей должности. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил он, отметив, что временно исполняющим обязанности директора предприятия решением учредителя с 26 июля назначен Арман Тастанбеков.

Ранее в официальном Telegram-канале глава региона Олег Хорохордин сообщал о том, что жалобы по некачественному вывозу мусора поступают со стороны жителей региона ежедневно. По его словам, мусорные завалы образовываются в Горно-Алтайске, а в селе Майма, где действует бесконтейнерный (мешковой) сбор мусора, машина по сбору ТКО не выезжает на линию.

"Поручаю Минрегионразвития и требую от учредителей предприятия рассмотреть вопрос компетентности нынешнего руководства регионального оператора, проанализировать, с чем связаны сбои в работе, и принять исчерпывающие меры для их устранения", - написал Хорохордин.

Оператор "Кызыл-Озёк-сервис" работает в регионе с 2021 года и обслуживает самые густонаселенные Горно-Алтайск и Майминский район, а также Чойский, Чемальский и Турочакский районы.