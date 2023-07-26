В Москве ожидаются гроза, ливни и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов, ожидается кратковременный дождь.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и ливни. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/c. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и в Подмосковье с 10:00 до 21:00 среды.